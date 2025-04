La manifestazione per la pace del M5S sventola bandiera russa. Un’ipocrisia indecente.

MEMBERSHIP NECESSARIA Devi iscriverti a THE VISION PLUS per poter accedere a questo contenuto SOTTOSCRIVI THE VISION PLUS Hai già un account? Accedi qui

Strano Paese, l’Italia. Facciamo della maschera il nostro costume, della farsa il nostro divertimento, e con l’ambiguità completiamo il tricolore. Abbiamo un aeroporto dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e uno a Silvio Berlusconi. Non possiamo quindi stupirci di fronte a una manifestazione per la pace organizzata da un partito che ha stretto legami con Russia Unita di Putin. Per sabato 5 aprile, infatti, il Movimento Cinque Stelle ha chiamato in piazza il suo popolo a Roma per un corteo che giungerà al palco allestito in via dei Fori imperiali. Ho letto il manifesto ufficiale dell’evento, e lo slogan...