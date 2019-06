Perché abbiamo ancora bisogno della filosofia

Da diversi anni la filosofia sta vivendo un declino nella considerazione da parte della società, sempre più confinata nel campo delle speculazioni astratte in contrapposizione a quelle che vengono definite le “discipline utili”. Questo succede nelle scuole, ormai concepite come corsi di avviamento al mondo del lavoro, e nelle università, dove la facoltà di filosofia viene vista da molti come l’anticamera del servire panini in una catena di fast food. Questa concezione, figlia dei pregiudizi di un’era usa e getta refrattaria alla complessità del pensiero, è molto lontana dal ruolo che la filosofia ha avuto nella storia dell’umanità di memoria e fondamento dell’idea stessa di civiltà. Alla domanda “a cosa serve la filosofia?” ha già risposto Aristotele nella Metafisica: “La filosofia non serve a nulla, dirai; ma proprio perché essa è priva di legame di servitù è il sapere più nobile”.

Nel panorama scolastico italiano ci sono delle materie che vengono messe in discussione, perché considerate inutili, come il latino e il greco, e altre progressivamente private di considerazione e ore di insegnamento settimanale come la musica e la geografia. La filosofia rientra nel primo gruppo con una preoccupante tendenza che la spinge verso il secondo. Per contrastare i pregiudizi e ridarle lustro, i professori liceali Marco Ferrari e Gian Paolo Terravecchia hanno deciso di promuovere la creazione del Manifesto per la filosofia, sottoscritto da docenti universitari, della scuola secondaria superiore e da altri professionisti. L’obiettivo del documento è quello di combattere il processo di marginalizzazione che la filosofia sta subendo nel mondo scolastico, chiedendo “che sia adeguatamente riconosciuta nell’esame di Stato, che sia inserita in tutti i curricola scolastici, riguardando anche gli istituti tecnici, e che sia valorizzata nella formazione universitaria e nelle pratiche formative professionali del mondo del lavoro”. Per farlo è possibile firmare una petizione rivolta al ministero dell’Istruzione. Il Manifesto intende essere apartitico e inclusivo, ponendo l’attenzione sul ruolo della filosofia nei nostri giorni, come antidoto alla manipolazione del pensiero in grado di aprire la mente dell’uomo al pensiero libero e restituire dignità alla politica ormai ridotta a tecnica del consenso.

Per Umberto Galimberti “La filosofia non è un sapere, ma un atteggiamento. L’atteggiamento di chi non smette di fare domande e di porre in questione tutte le risposte che sembrano definitive”. Interrogarsi sugli aspetti del mondo è una delle caratteristiche principali dei bambini e tra dinamiche più pure e spontanee della conoscenza. Non a caso per Platone “La filosofia non si origina altro che dalla meraviglia”, altra caratteristica tipicamente associata ai bambini. Sfruttando questa predisposizione, la filosofia non dovrebbe essere più rilevante soltanto nei licei, ma accompagnare gli studenti sin dai loro primi passi scolastici, aiutandoli nella crescita.

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30. Leave this field empty if you’re human:

A livello europeo c’è già chi si è attivato in tal senso. In 48 scuole elementari inglesi è stata introdotta la filosofia come materia di insegnamento con un esperimento che, secondo il rapporto pubblicato nel 2015 dalla Education Endowment Foundation, ha aiutato in modo sensibile i bambini anche nell’apprendimento della matematica e nella facilità di lettura e scrittura, oltre che nelle relazioni e nel rispetto delle idee altrui. Nella repubblica d’Irlanda, nel 2016, la filosofia è stata inserita come corso opzionale nelle scuole a partire dai dodici anni d’età, con una discussione in corso per inserirla anche nelle scuole elementari. La filosofia aiuta i bambini a sviluppare la capacità di porsi domande e cercare le più adeguate risposte e soluzioni per ogni contesto, oltre a stimolare la loro immaginazione e creatività. In Italia le carenze dei programmi ministeriali sono compensate da progetti come Filosofiacoibambini, nato nel 2008 per diffondere un metodo di approccio filosofico all’istruzione, creando una rete capillare che oggi è presente anche in diverse periferie e quartieri con problematiche sociali e di integrazione in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le difficoltà incontrate dalla filosofia non si fermano al sistema formativo, come dimostrano i dati sull’inserimento lavorativo per i laureati in questa disciplina. Secondo Almalaurea soltanto il 32,7% di chi ha conseguito la laurea triennale nel 2017 ha dichiarato di essere occupato, ma tra questi il 51,8% continua a svolgere il lavoro trovato prima di iscriversi all’università, mentre il 19,6% risulta disoccupato. Inoltre solo il 15,7% degli occupati sostiene che la sua laurea sia utile per svolgere il proprio lavoro. Non va meglio per i compensi: la paga netta media per i laureati in filosofia si aggira intorno ai 707 euro al mese. Una situazione molto diversa rispetto ad esempio al Regno Unito, dove i dottori in filosofia, secondo una ricerca di Forbes, trovano un impiego entro sei mesi dalla laurea nel 65,9% dei casi.

Il mondo del lavoro dovrebbe essere capace di valorizzare le reali competenze dei laureati in filosofia, che non si limitano a nozioni utili per una carriera accademica, ma si adattano a un’ampia gamma di posizioni professionali. Negli ultimi anni sempre più grandi aziende si sono affidate ai laureati in filosofia per gestire il loro “capitale umano”, come dimostra il percorso di studi di dirigenti come Claudio Colzani (Ceo di Barilla), Stewart Butterfield (Ceo di Slack), Sergio Marchionne, Reid Hoffman (fondatore di LinkedIn). Grazie alle loro qualità logiche, etiche e flessibili che permettono di prendere la decisione corretta in qualsiasi situazione, chi studia filosofia sarà sempre più richiesto nel futuro, considerando che l’automazione e l’impiego massiccio della robotica renderanno centrali le caratteristiche che separano l’uomo dall’intelligenza artificiale: creatività, ricerca della giusta risposta e della giusta domanda, capacità di adattare il proprio pensiero al contesto saranno i punti di forza che lo studio della filosofia garantisce più di ogni altra disciplina.

Le distinzioni che facciamo oggi, relegando la filosofia vista al ruolo di subordinata agli altri campi del sapere non esistevano nell’antichità. Per esempio, Talete o Pitagora non potevano trovare un’unica collocazione, essendo sia filosofi che matematici. Questo perché il pensiero filosofico era l’origine di ramificazioni della conoscenza complementari una all’altra. Nel corso dei secoli l’evoluzione in campo scientifico, sociale e tecnologico ha attinto alle basi della filosofia per intervenire su aspetti diversi della civiltà. Lo ha dimostrato la centralità nel pensiero politico dell’opera di filosofi come Hobbes e Locke che con le loro opere hanno definito la moderna visione del governo di uno Stato. Montesquieu ha ispirato la divisione dei poteri e l’indipendenza della magistratura, ed è grazie a Rousseau se la spinta verso la sovranità del popolo ha accelerato il processo politico che ha visto la nascita delle democrazie occidentali.

Bisogna lottare contro i pregiudizi che accompagnano oggi la filosofia e restituirle il suo ruolo di casa del libero pensiero e dunque di casa dell’uomo. Senza la filosofia ogni altra disciplina diventa debole o fine a se stessa. Svalutare nelle scuole italiane il suo valore, ridicolizzarlo nelle sedi universitarie e sminuirlo nel mondo del lavoro non è altro che il sintomo di una società condannata a una costante regressione. La battute sui laureati in filosofia che lavorano in un fast food sono il segnale di un declino, ancora più evidente ora che sappiamo che in un futuro prossimo i panini saranno preparati e consegnati dalle macchine, mentre a dirigere l’azienda sarà molto probabilmente un laureato in filosofia.