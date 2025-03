Il movimento “Make Europe Great Again”, di Elon Musk, è l’incubo finale

MEMBERSHIP NECESSARIA Devi iscriverti a THE VISION PLUS per poter accedere a questo contenuto SOTTOSCRIVI THE VISION PLUS Hai già un account? Accedi qui

Uno spettro si aggira per l’Europa. Elon Musk ha capito che il nostro continente è incline all’implosione e che per renderlo il suo terreno di conquista basta solleticarlo dall’interno. D’altronde è già successo in passato. Mi ricordo quando, nel 2017, le principali testate europee pubblicarono la mail di un deputato di Russia Unita indirizzata al responsabile del Dipartimento di Politica estera del Cremlino in cui emergeva il piano per destabilizzare l’Unione Europea dall’interno grazie all’appoggio di diversi partiti del continente, tra cui Rassemblement National, Alternative für Deutschland e la nostra Lega. Partiti che iniziarono a votare a Bruxelles contro le...