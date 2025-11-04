Nelle grandi città abbiamo tutto ma sembra di soffocare, vogliamo tornare a una dimensione più umana

MEMBERSHIP NECESSARIA Devi iscriverti a THE VISION PLUS per poter accedere a questo contenuto SOTTOSCRIVI THE VISION PLUS Hai già un account? Accedi qui

Appena pochi mesi fa la Regione Piemonte pubblicava un bando attraverso cui intendeva riconoscere un contributo a chi decideva di trasferirsi in uno dei suoi 465 comuni montani sotto i cinquemila abitanti. Si parlava di una cifra tra i 10 e i 40mila euro. Un’iniziativa, si legge sul sito della Regione, finalizzata “a sostenere la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree montane anche a seguito dei bisogni sociali crescenti causati dall’attuale emergenza sanitaria”. La valorizzazione delle aree interne è una strada percorsa anche a livello nazionale, ad esempio per mezzo del rilancio dei piccoli borghi previsto dal Pnrr, dei fondi...